У ЄС сумніваються щодо "шпигунства" Сущенка, затриманого в Росії
Правдивість звинувачень з боку Москви в адресу українського журналіста Сущенка поставив під сумнівів голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на міжнародній конференції «Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності» сьогодні в Києві.
Мінгареллі заявив, що ЄС засуджує нелегальне затримання журналіста у Москві.
«Ми засуджуємо нелегальне затримання в Москві Романа Сущенка, кореспондента «Укрінформу». У Москві йому висунуто звинувачення в «шпигунстві». Ми, безперечно, ставимо під сумнів такі звинувачення», – заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».
Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.
27 жовтня Мосміськсуд розгляне скаргу захисту на арешт Сущенка.