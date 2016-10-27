Свідчення заангажованості суду РФ – МЗС про недопуск українського консула на "суд" над Сущенком

Факт недопуску консула України до зали Московського міськсуду під час «розгляду справи» журналіста Романа Сущенка викликає окреме обурення, йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України.

«Це є ще одним свідченням упередженості та заангажованості російського суду», – йдеться в заяві.

У МЗС України висловили рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міськсуду відхилити апеляційну скаргу адвоката незаконно утримуваного в Росії громадянина України Романа Сущенка на попереднє рішення Лефортовського районного суду м.Москва від 1 жовтня 2016 року про обрання до нашого співвітчизника запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

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«Безпідставне утримання журналіста національного інформаційного агентства України під вартою в Російській Федерації за політично вмотивованим та надуманим обвинуваченням у «шпигунстві» стало черговим гучним доказом відсутності в цій країні системи правосуддя та забезпечення права на справедливий суд», - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві вимагають російської сторони негайно звільнити Романа Сущенка та інших громадян України, «які стали заручниками агресивної політики РФ, та забезпечити їхнє повернення в Україну».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Московський міський суд відмовив у задоволенні скарги захисту щодо взяття під варту кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка.

ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.