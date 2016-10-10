"Абсурдні звинувачення": Союз журналістів Росії вимагає від ФСБ пояснень з приводу арешту українця Сущенка

Про це повідомила у своєму листі Національного союзу журналістів України секретар СЖР Надія Ажгіхіна, інформує "Детектор.медіа".

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"Повідомляю, що одразу після вашого звернення від імені НСЖУ, а також звернень представників ОБСЄ, МФЖ та інших міжнародних організацій у зв'язку з арештом кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, СЖР провів екстрену робочу нараду, на якій було прийнято рішення звернутися до керівництва ФСБ за роз'ясненнями", – йдеться в листі Ажгіхіної.

Як зазначає секретар СЖР, в організації "надзвичайно стурбовані тим, що трапилося" і продовжують стежити за ситуацією.

Керівник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко підтвердив, що одразу, як стало відомо про затримання українського журналіста в Москві, Союз звернувся з проханням проявити солідарність СЖР до Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, і до представника ОБСЄ з питань свободи слова Дуні Міятович.

"Абсурдність звинувачення Романа Сущенка в шпигунстві абсолютно очевидна. Але важливо, щоб про цю очевидність мова йшла не тільки в заявах, але і в зверненнях різних міжнародних структур", - сказав Томіленко.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенко відбудуться в закритому режимі. МЗС України передло першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку з незаконним затриманням Сущенка. 8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначений тільки на 14 жовтня.