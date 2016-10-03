Російський суд на два місяці заарештував українського журналіста Сущенка

Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Открытая Россия» на своєму сайті заявив, що суд Москви заарештував українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у «шпигунстві», і що правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці. «Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист з відомим адвокатом Марком Фейгіним.

Він вночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українцем.

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Крім того, «Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти встати на захист колеги, а також за допомогою міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Роману.

ФСБ РФ оголосила Сущенко «полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України», який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».