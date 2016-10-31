Викриття "газової схеми" Онищенка: НАБУ виявило у нардепа-втікача грецький паспорт

Про це йдеться у визначенні Солом'янського районного суду Києва від 19 жовтня.

Де в даний час знаходиться політик, в НАБУ не знають.

Згідно з документом, слідчі звернулися до суду з клопотанням про заочний арешт депутата з альтернативою застави в 1,6 млрд грн.

Постановою детективів від 17 жовтня Онищенка оголошено в міжнародний розшук.

Читайте такожОнищенко заявив про вихід з групи "Воля народу" - ЗМІ

В Україні нардепа підозрюють в організації корупційної схеми з розкрадання газу.

Раніше НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала державі збитків у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування". Як заявили правоохоронці, згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт.