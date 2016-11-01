Луценко обіцяє перевірити е-декларацію Порошенка "як і всі інші"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що декларація президента України Петра Порошенка буде перевірятися так само, як і декларації інших політиків чи держслужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами генпрокурора, Порошенко у своїй електронній декларації звітував про достатньо великі статки, які були предметом його декларацій за попередні роки.

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«Ці кошти не виникли нізвідки… Але так само, як і всі інші, він підлягає перевірці і з боку Національного антикорупційного бюро, і з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, і з боку Генеральної прокуратури», – сказав Луценко.

Нагадаємо, Луценко заявив, що ГПУ перевірить сплату податків нардепами із готівкових коштів, які задекларували більше 100 тисяч доларів готівки.

Він зазначив, що дуже важливо розділити всіх чиновників на дві принципово різні категорії – тих, які задекларували статки і сплатили податки, і тих, які податки не сплатили.

«Ми будемо аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тис. доларів. Цей аналіз буде складатись із нашого звернення до Державної фіскальної служби з вимогою надати інформацію про сплачені податки, які можуть свідчити про легальність цих коштів, або несплачені податки, які будуть свідчити про нелегальність такої готівки. Відповідно, народні обранці можуть підпасти або не підпасти під дію статті 212 Кримінального кодексу – ухиляння від податків, якою передбачені різні санкції», – заявив генпрокурор.