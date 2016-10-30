Порошенко про свою декларацію: усе коштовне майно було придбане до президентства

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щодо моєї декларації, одразу хочу зауважити, що все коштовне рухоме і нерухоме майно: житло, земельні ділянки, авто, картини, жіночі прикраси – було куплено (не в оренді) до президентства. Більше того, здебільшого майно було набуто в той час, коли я не був на державній службі», - зазначив він.

Читайте такожЕ-декларація голови Адміністрації президента: продав майно на 800 тисяч і зберігає в банку 5 гривень

«Щодо компаній, усі вони, створені в той час, коли я займався бізнесом. У 2014 була створена лише одна нова компанія, якою я володію напряму, – для продажу Roshen», - додав президент.

Крім того глава держави зауважив, що він принципово зберігає кошти у банках: «27 мільйонів доларів, з кожного цента яких сплачено податки до бюджету України. Все це відображено у моїй декларації за 2015 рік. Хоча й маю деякі готівкові кошти: 800 тисяч гривень і 60 тисяч доларів. Вважаю, що політики повинні демонструвати приклад і довіряти банківській системі».

«Як на мене, мета електронного декларування не тільки і не стільки показати, хто чим володіє, а продемонструвати відношення видатків до задекларованих доходів. За останні десять років у моїх деклараціях задекларовано доходи на суму понад 820 мільйонів гривень (за різним співвідношенням гривні до долара протягом всього часу)», - переконаний Порошенко.

Читайте такожЕ-декларація сина Порошенка: офіс, квартира і три автомобілі

Також він відзначив, що «на благодійність і підтримку армії у 2014-2016 роках мною та підприємствами, де я виступаю кінцевим бенефіціаром, перераховано близько 400 мільйонів гривень».