Гройсман і Байден обговорили в телефонній розмові процес реформ в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, співрозмовники обговорили процес реформ в Україні та скоординували подальшу взаємодію щодо залучення необхідної допомоги і сприяння з боку США.

«Обговорюючи реформи в Україні, Гройсман привернув увагу до запуску програми приватизації державних підприємств, зокрема про другий етап приватизації Одеського припортового заводу», - йдеться у повідомленні.

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Прем’єр-міністр поінформував віце-президента США про заходи з відродженні національної економіки та виведення її з тіні, окремо наголосивши на рішенні уряду вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату в Україні.

«Байден відзначив позитивні результати діяльності Уряду за перші шість місяців його роботи, запевнив у незмінній підтримці з боку Адміністрації США», - додали в прес-службі.