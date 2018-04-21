Українського патріота окацапили

Новосибірця судять за розпалювання національної ненависті до російського народу. Українець за національністю, син відомого ученого відчував себе чужим у своєму середовищі і на українському інтернет-форумі закликав вивезти всіх кацапів на Нову землю як націю «дебілів і виродків».

У понеділок в суді Совєтского району Новосибірська почався процес по кримінальній справі про розпалювання національної ворожнечі в інтернеті. Підсудний – 36-річний житель Академмістечка Тарас Зеленяк. Корінний новосибірець, але українець за національністю, син відомого ученого Сибірського відділення РАН Тадея Зеленяка (уродженця Львова), він активно виступав проти російського народу на форумі одного з українських сайтів. Учасники інтернет-дискусії, що неодноразово вимагали від модератора заблокувати доступ для Зеленяка, дочекалися у результаті того, що інтернет-провайдер сам написав заяву на свого користувача у ФСБ.

Зеленяк, виступаючи під ніком Новосибірськ-2, всіляко принижував гідність російського народу, прославляючи «природну перевагу українців».

За даними прокуратури Совєтского району, ще в 2004 році Зеленяк уклав договір про надання інтернет-послуг з новосибірською фірмою «Перша миля». З січня 2005 року користувач став не просто цікавитися політичною ситуацією на Україні, але і брати активну участь в дискусіях на українських форумах. Зокрема, особливий слід він залишив на двомовному форумі сайту www.proua.com, де красномовно міркував про різні події суспільно-політичного життя в Росії і Україні. За словами представників прокуратури, в коментарях Зеленяка червоною ниткою проходила думка про «перевагу українського народу над російським», пропаганда ненависті до росіян, не говорячи вже про те, що росіяни в його повідомленнях називалися не інакше як «москалі» і «кацапи».

Як повідомив слідчий Совєтскої прокуратури Максим Мозоляк, який вів справу Зеленяка, переказувати висловлювання підсудного немає необхідності, щоб зайвий раз не тиражувати їх. Але кореспонденту «Газети.Ru» не склало великих труднощів знайти їх на форумі сайту. «Росіяни – нація тупих рантьє, що марять своєю винятковістю, – так звучать найбезболісніші висловлювання Новосибірська-2. – Роки ленінської селекції, десятиліття непробудного пияцтва і звироднілість сіл, демографічна ситуація, що постійно погіршується, нанесли російському генофонду непоправні втрати. Напрошується невтішний висновок: росіяни – нація дебілів і вбивць». «Переселимо всіх кацапів на Нову землю, я навіть готовий стусана їм під зад дати», – пропонував Зеленяк.

Його персона швидко викликала негативну реакцію у більшості інших відвідувачів форуму. Багато хто неодноразово звертався до модераторів форуму з проханням закрити доступ для IP Новосибірську-2. Проте новосибірець продовжував брати участь в дискусіях і, як мовиться в обвинувачувальному висновку, «використовував в своїй промові слова, вирази, порівняння і оцінки провокаційного характеру, що не допускають двоякого тлумачення і направлені на образу почуття національної самосвідомості російської людини». Згідно інформації, наданій «Газеті.Ru» у прокуратурі Совєтского району, Зеленяк неодноразово і умисне допускав такі негативні вирази на адресу росіян.

Втім, новосибірець міг би і далі розпалювати національну ворожнечу в інтернеті, якби не його провайдер.

На початку цього року компанія «Перша миля» звернулася до силовиків із заявою з приводу висловів свого користувача, а в лютому за матеріалами Новосибірського УФСБ прокуратура Совєтского району порушила справу за ч. 1 ст. 282 УК («Розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі»). Зеленяка затримали. Слідчі вилучили з його квартири системний блок комп`ютера, в якому зберігалися всі коментарі, зроблені на форумі. Філолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що вирази, що використалися Зеленяком, містять зневажливе відношення до росіян, хоча нецензурних слів в них майже немає. Крім того, обвинуваченого піддали психолого-психіатричній експертизі, яка показала, що він при здоровому глузді, але переживає «постійне почуття відчуженості з прагненням продемонструвати свою оригінальність».

Підготувавши матеріали кримінальної справи, прокуратура передала її в суд. Як заявив у понеділок журналістам прокурор Сергій Самулін, доказову базу, зібрану під час попереднього слідства, він вважає достатньою. «Дану справу можна вважати рідкісною, оскільки ми вперше розглядаємо випадок публічного виразу національної ворожнечі через інтернет», – цитує слова Самуліна «Інтерфакс».

На першому судовому засіданні Зеленяк відмовився визнати себе громадянином Росії, не зважаючи на те що ніякого іншого паспорта, окрім російського, у нього немає.

Він пояснив, що ще в 1999 році до нього за дорученням військкомату прийшли міліціонери взнати, чому Зеленяк не стає на військовий облік. Тоді він заявив їм, що не вважає себе росіянином і не збирається виконувати свій військовий обов`язок перед Росією. А при обміні паспортів він нібито зажадав залишити йому радянський документ, але його визнали за недійсний, і Зеленяку «довелося одержати паспорт із зазначенням російського громадянства».

Що стосується висловів, Зеленяк заявив про те, що вони йому не належать. І, схоже, довести його авторство дійсно буде не так просто. Як стверджує захист, для цього необхідно як мінімум залучити до розгляду власників українського порталу. Правда, поки районна суддя Алла Гараєва визнала необгрунтованою заяву підсудного щодо того, що в матеріалах справи не вистачає документів про реєстрацію українського сайту. Клопотання захисту про повернення справи в прокуратуру було знехтуване, але, оскільки викликані свідки в суд не з`явилися, в слуханнях була оголошена перерва до 4 жовтня.

Максимальне покарання, яке загрожує Зеленяку за пред`явленими звинуваченнями, – це позбавлення волі на строк до двох років. Його колишні співбесідники по форуму сприйняли цю новину по-різному. «Ну ось і відплата», – порадів один з учасників форуму. «Отож-бо, свобода слова в Росії пішла далі нікуди, – відповів інший. – А ось цікаво, росіян за зневагу до українців судити будуть?»

Семен Столяров, Катерина Смірнова, Газета.ru Читайте також У Росії судять українця, який в Інтернеті назвав росіян кацапами