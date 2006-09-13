У Росії судять українця, який в Інтернеті назвав росіян кацапами

11 вересня в Радянському районному суді Новосибірська почався розгляд справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Інтернеті. За поширення на одному з форумів світової мережі ідей про вищість українців над росіянами мешканцеві Академмістечка Тарасу Зеленяку загрожує до двох років позбавлення волі.

Сам підсудний відмовився від авторства коментарів, через які його провайдер звернувся до правоохоронних органів.

Судове засідання почалося зі встановлення анкетних даних підсудного. Коли суддя Алла Гараєва, яка головує на процесі, поцікавилася громадянством обвинуваченого, 36-річний Тарас Зеленяк сказав, що росіянином себе не вважає. Від російського громадянства він нібито відмовився ще в 1999 році. Тоді він заявив про це співробітникам міліції, коли вони за дорученням військкомату прийшли дізнатися, чому Зеленяк не стає на військовий облік.

Як випливає з оголошеного обвинувального висновку, з січня 2005 року користувач Інтернету Тарас Зеленяк під ніком novosibirsk-2 залишав на російськомовному форумі українського сайту www.proua.com свої коментарі до різних подій суспільно-політичного життя в Росії та Україні. Представники прокуратури стверджують, що в коментарях пана Зеленяка червоною ниткою проходить думка про «вищість українського народу над російським», вони пропагують ненависть до росіян, рясніють словами «москаль», «кацап». «Хто ж терпітиме в мусульманській республіці російське свинство?» – навели серед іншого слідчі вислів Тараса Зеленяка про події в Чечні.

На початку цього року компанія-провайдер «Перша миля», послугами якої користувався Тарас Зеленяк для виходу в Інтернет з домашнього комп`ютера, звернулася в правоохоронні органи із заявою з приводу пропагандистської діяльності одного зі своїх користувачів. У лютому за матеріалами Новосибірського УФСБ прокуратура Радянського району порушила справу за ч. 1 ст. 282 КК («Розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі»). Тараса Зеленяка затримали. Слідчі вилучили з його квартири системний блок комп`ютера, у якому зберігалися коментарі його власника. Лінгвістична експертиза визнала їх образливими.

Обвинуваченому призначили психіатричну експертизу. Як відзначив помічник прокурора Радянського району Сергій Самулін, фахівці звернули увагу на його «постійне відчуття покинутості та прагнення продемонструвати свою оригінальність». Психіатри жодних відхилень у Тараса Зеленяка не виявили.

Коли обвинувальний висновок оголосили, підсудний заявив, що доведе свою невинність у судовому слідстві. Своє авторство коментарів, котрі стали предметом судового розгляду, він заперечував. Довести його, як вважає захист, можна лише вилучивши сервер інформаційного порталу. У зв`язку з тим, що викликані свідки у справі до суду не з`явилися, Алла Гараєва оголосила в слуханнях перерву до 4 жовтня.

Від «Обкому»: Це чудовий приклад, коли українські правоохоронні органи просто зобов`язані всіх проросійських шовіністів за публічні висловлювання відправити гнити в поліські болота. І це буде правильно. Потрібно тільки рівнятися на російських «братів».

КоммерсантЪ, 12 вересня 2006, 11:55

Надіслав Уважний Читач

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