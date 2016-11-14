Інтерпол оголосив суддю-баночника Чауса в міжнародний розшук - НАБУ

Чаус, відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, з 11 листопада 2016 року перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

Про це УНІАН повідомили у НАБУ.

Чауса підозрюєть у злочины за ч.4. ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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В повідомленні зазначається, якщо провину підозрюваного буде доведено у суді, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня суддю Чауса оголошено у національний розшук.

Адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму.