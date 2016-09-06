Колеги та родина Чауса стверджують, що не знають про його місцеперебування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Романюк нагадав, що Чаус підозрюється в тому, що тривалий час вимагав, а 9 серпня отримав хабар у розмірі 150 тис. доларів за твинесення вироку у кримінальній справі, за яким підсудній особі призначено міру покарання, не пов'язану із позбавленням волі.

Голова Верховного Суду підкреслив, що Чаус на виклики Національного антикорупційного бюро України для проведження необхідних слідчих дій не з'являється.

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«На місці проживання і місці роботи його немає. Члени родини і співробітники не можуть сказати, де він перебуває, пояснюючи, що їм про це не відомо. Контактні телефони судді Чауса відключені», - сказав Романюк і додав, що є підстави вважати, що перебуваючи на волі, суддя може сховатися від слідства та суду.

На питання депутатів чи не потрібно в такому випадку внести певні зміни до законодавства, аби подібні ситуації, як з Чаусом, не повторювалися, голова ВСУ сказав, що завдяки внесенню змін до Конституції щодо правосуддя суддівський імунітет обмежується.

«І після 30 вересня, в разі вчинення аналогічних вчинків суддями, вони будуть позбавлені імунітету. Імунітет буде стосуватися лише їхніх функціональних обов'язків - здійснення правосуддя», - пояснив Романюк.

Так, за його словами,у разі отримання хабара суддею «ніякої згоди не потрібно буде, а органи досудового слідства матимуть право вирішувати питання без чієїсь згоди щодо затримання та арешту судді шляхом внесення відповідного подання безпоседньо до суду».

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

Чаус 11 серпня не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

16 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що направив на розгляд профільного парламентського комітету подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт Чауса.

Сьогодні, 6 вересня, секретар Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий повідомив, що комітет рекомендував парламенту надати згоду на арешт Чауса.

Водночас, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя Чаус втік до Криму.