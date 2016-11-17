4 нардепів притягнуть до відповідальності за приховування в е-деклараціях

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, за результатами опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено факти неподання та несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані народних депутатів та інших суб’єктів декларування.

Зокрема, 4 нардепів, які після 1 вересня 2016 року придбали транспортні засоби або отримали дохід від відчуження нерухомого або рухомого майна, у десятиденний строк не повідомили про це Національне агентство з питань запобігання корупції шляхом подання електронного повідомлення до реєстру.

При цьому в ГПУ нагадали, що подання таких повідомлень передбачено ст. 52 закону «Про запобігання корупції» у разі отримання суб’єктом декларування доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня відповідного року (у 2016 році – 68 900 грн).

Водночас у прокуратурі не повідомляють імен цих чотирьох народних обранців.

Читайте такожУ МВФ назвали прогресом е-декларування в Україні, нагадавши про наступні кроки у боротьбі з корупцією

Лише зазначається, що один з них не повідомив НАЗК про придбання мотоциклу Harley-Davidson, 2012 року випуску за 141 тис. грн, а другий - автомобіля Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску за 0,5 млн грн. Ще один не подав електронне повідомлення про отримання доходу в розмірі 100 тис. грн від відчуження автомобіля Lexus LX 570, 2010 року випуску.

"Невиконання цих вимог є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і має наслідком адміністративну відповідальність, передбачену ч. 2 ст. 1726 КУпАП", - заявили в ГПУ.

Читайте такожМін’юст пропонує НАЗК внести зміни в порядок перевірки декларацій, щоб не порушувати закон

"Зважаючи на те, що відповідно до ст. 255 КУпАП, протоколи про зазначений вид правопорушень уповноважені складати посадові особи Національного агентства з питань запобігання корупції, Генеральною прокуратурою України матеріали стосовно суб’єктів декларування, які порушили вимоги фінансового контролю, направлено до агентства з метою вжиття заходів для притягнення їх до відповідальності", - додали в прокуратурі, підкресливши, що ГПУ продовжує співпрацю з НАЗК у цьому напрямку.