Світова криза: 6% бояться голоду, 30% вбачають позитив у послабленні Росії, 20% – Америки

Понад 40% відвідувачів сайту можуть втратити роботу... “Наше життя – суцільна криза”... “У головах у них криза”... “Істерика політиків тисне на психіку”...

Майже 70% відвідувачів УНІАН-сайту зазнали впливу економічної кризи. Понад 40% опитаних передбачають можливість втрати роботи. Боїться скорочення поточних доходів третина респондентів. Майже третина не зазнала жодного або значного впливу від кризи, і лише 7% – не бояться її наслідків. Понад 6% остерігаються голоду. Серед позитивних результатів світової кризи більш як третина відвідувачів назвали знаходження нових енергоресурсів та шляхів економічного зростання, ще майже третина – послаблення Росії.

УНІАН на своєму сайті провів серію опитувань на тему світової економічної кризи. На запитання “Чи відчуваєте Ви особисто вплив економічної кризи?” відвідувачі сайту відповіли таким чином:

Так

– 68,1%

Відчуваю, але незначно –16,4%

Ні – 14,9%

Інше – 0,6%.

Усього станом на 18 листопада (9.00) на це запитання відповіло 5300 респондентів.

Серед “власних відповідей”, надісланих УНІАН, цікаві такі (розіб’ємо на тематичні групи):

1. Відчуваю кризу: “Ще й як відчуваю (спеціально поклала гроші на мобільний депозит, на якому найнижчий відсоток, оскільки гроші можуть знадобися в будь-який момент. 15 жовтня прийшла в банк – гроші не віддають)”; “Ми йдемо до бідності, якої світ ще не бачив – після такого багатства і гламуру, як у нас сьогодні”; “То олігархи відчувають, а нам просто капець”; “Мою сестру скоротили в банку, а в неї мале дитя!”; “Ціни зростають, зарплату заморозили, цього місяця тільки 400 грн. із 2500 виплатили, тотальне скорочення “за власним бажанням” – ось вам, блін, економічна криза!”; “Не відчувають лише мертві та божевільні”; “Дуже сильно”; “Жах!”; “Поки що ні, але, думаю, чекати недовго”.

2. Криза в нас завжди: “Наше життя – суцільна криза, дякуючи політикам”. “Восьмий рік не отримую пенсію, живу на утриманні доньки – у мене криза завжди”; “Воно якось завжди кризово в цьому житті”;

3. Криза – фікція: “Це не криза, це наші керівники нас так напружують”; “Криза – вигадка наших правителів”; “Фізично ні, але істерика політиків тисне на психіку”; “Це все маячня!”; “В Україні криза – вигадка, а світова – через ФРС США”; “Економічна криза – ілюзія, брехня, і не варто на неї вестися”; “У головах у них криза”; “Криза – це міф, реальним наслідком якого є пограбування обивателів”.

4. Агресивні заклики: “Ну що, хохли, нажерлися капіталізму вволю, по самі вуха? Міняйте суспільно-економічну систему!”; “Ідіоти – ви хоч би в термінах розібралися: це фінансова криза, а не економічна!” Серед загроз, які може принести економічна криза, учасники опитування виділили скорочення власних доходів, можливість втратити роботу, а також люмпенізацію та криміналізацію суспільства (разом ці три позиці набрали 73%).

Відповіді на запитання “Чого Ви найбільше остерігаєтеся під час кризи?” розподілися таким чином:

Скорочення моїх поточних доходів

– 33,5%

Втрати роботи – 22,6%

Люмпенізації та криміналізації суспільства – 17,0%

Голоду – 6,2%

Неможливості забрати з банку заощадження – 4,9%

Неможливості вигідно реалізувати активи (нерухомість, цінні папери тощо) – 2,1%

Паралічу будівельної галузі (вніс гроші в будівництво) – 1,4%

Паралічу роботи комунальних служб, занепаду доріг тощо – 1,2%

Нічого не остерігаюсь – 7,0%

Не знаю – 2,4%

Інше – 1,8%.

Усього станом на 18 листопада (9.00) на це запитання відповіло 3539 респондентів.

Ось “власні відповіді”, надіслані користувачами сайту:

1. Про злочинність: “Виявитися без пістолета опівночі на Троєщині”; “Бандитизму”; “Мені стає страшно від тієї сваволі, що зараз чиниться. Уся влада і весь бізнес – злочинці. Так людей і до суїциду можна довести”.

2. Про політиків та політику: “Остерігаюся, що не приберуть ВР найближчим часом”; “Що не буде виборів”; “Ідіотів від влади, котрі сіють паніку”; “Непередбачуваності дій Ющенка”; “Дурнів при владі”; “Ідіотства нашого керівництва”; “Помаранчевих при владі”; “Розвалу країни”.

3. Про війну: “Московської агресії”; “Війни з Росією”; “Кацапів”; “Війни”; “Війни, а все інше – переживемо”;

4. Про економіку та соціальні проблеми: “Не зможу погасити кредит”; “Неможливості виплачувати кредит”; “Подорожчання тарифів на проїзд у дизелі Сміла–Черкаси”; “Занепаду середнього та малого бізнесу”; “Зубожіння та бідності”; “Злиднів”; “Гіперінфляції”; “Занепаду економіки та політичної анархії”; “Боюся за студентів: де їм шукати роботу?”; “Знецінення зарплати”; “Зниження зарплати”.

5. Узагальнення: “Усього перерахованого”; “Що буде, ще гірше”; “Хаосу”; “Повернення до 90-х років”.

6. Моральні аспекти: “Духовного голодомору українців”; “Несправедливості”; “Сподіваюся на Господа”;

7. Оптимістичні погляди: “Усе буде добре”; “Коли нічого не сталося – боятися по-дурному, якщо сталося – уже не треба”.

8. Про Євро–2012: “Утрати Україною права проводити Євро–2012”.

Окремо ми формулювали запитання про можливість втратити роботу. На запитання “Чи можете Ви втратити роботу у зв’язку з економічною кризою?” ми отримали такі відповіді:

Так – 40,9%

Ні – 30,0%

Не знаю – 20,6%

Не маю роботи – 7,3%

Інше – 1,1%.

Усього станом на 18 листопада (9.00) на це запитання відповіло 7113 респондентів.

Надійшли десятки “власних варіантів” відповіді. Ось найхарактерніші:

1.Невизначені: “Самому цікаво”; “Не хочу наврочити”; “Хрін його знає”; “А хіба я знаю?”; “А хто його знає?”; “Ніхто не знає”.

2. Песимістичні: “При Азарову – так”; “Економічна криза призведе до нестачі коштів, а це, у свою чергу – до неможливості сплачувати зарплату. А тут ще й Президенти у вибори грається”; “Звільнюся сам”; “Уже втратив”; “Уже погіршилися заробітки”; “Можу втратити бізнес”; “Уже”; “Уже втратив”; “Я вже її втратив”; “Обов’язково, а потім – на смітник”; “Частково втрачаю зарплату”; “Якщо криза затягнеться, то це неминуче, і для дуже багатьох. Моя сім’я вже нинішнього року виростила овочі на зиму, хоча давно цього не робили”; “Можу втратити і без зв’язку з кризою”; “І без кризи можу”.

3. Оптимістичні, бравурні: “Не діждете!”; “Я працюю в Україні через Інтернет на США”; “А мені пофіг”; “Треба працювати на себе”; “Не шкодуватиму”; “Сподіваюся, що ні”; “Я сам роботодавець”; “Я працюватиму на себе вічно”; “Я приватник, сама себе не звільню”; “На моїй роботі це (криза) не має значення”; “Я, навпаки – отримаю роботу”; “Навряд”.

4. Байдужі, дотепні: “Робота втратить мене”; “А мені по барабану”.

Для різноманітності ми запитали також про можливі позитивні аспекти світової кризи. Запитання було сформульовано таким чином: “Що з можливих наслідків світової кризи Ви вважали б позитивом (виділіть головне)?”

Результати опитування не були надто несподіваними:

Знаходження нових енергоресурсів та шляхів економічного зростання – 35,3%

Послаблення Росії – 30,7%

Послаблення позицій США у світі – 20,5%

Великий перерозподіл власності – 4,8%;

Інфляція твердих валют (долара, євро) – 2,8%

Посилення ролі Китаю, Індії тощо – 2,3%

Інше – 3,6%.

Усього станом на 18 листопада (9.00) на це запитання відповіло 3191 респондентів.

Тематично “власні відповіді” можна розподілити таким чином:

1. Соціально-економічний блок: “Модернізація української економіки”; “Очищення економіки”; “Очищення від віртуальних коштів”; “Збагатіти самому”; “Кінець капіталізму”; “Націоналізація банківської системи та стратегічних об’єктів національної економіки України”; “Поштовх до подальшого зростання виробництва”; “Падіння цін на бензин”; “Різке скорочення спекулятивних структур як у світі, так і в Україні зокрема”; “Падіння цін на нафту”.

2. Політичний блок: “Скинення Путіна й розцвіт Росії”; “Шибениці та політики на них”; “Повна анархія”; “Росія залишить Україні в спокої”.

3. Відповіді респондентів з Росії : “Падіння помаранчевої влади в Україні”; “Приєднання Росією ісконних територій”; “Усі пункти – дурня”; “Хто у вас питання складає – школярі?”; “Який бовдур складав перелік варіантів?”; “Посилення Росії”; “Занепад України та її остаточний розпад”; “Ослаблення України”.

4. Морально-етичний блок: “Прозріння шароварних патріотів”; “Усвідомлення, що людина не Бог, треба не забувати, що є щось більше, ніж наше коротке життя на землі”; “Людство значно швидше дійде туди, куди має дійти”.

5. Негативістський блок: “Позитиву не буде”; “Нічого”; “Нічого в Україні не зміниться”; “Усе погано”.

Загалом у всіх опитуваннях щодо наслідків економічної кризи на українсько- та російськомовній версіях сайту взяло участь 19143 респонденти (станом на 9.00 18 листопада).

Оксана Охрімчук, на замовлення УНІАН