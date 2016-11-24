"Подальші затримки недопустимі": Юнкер вимагає "безвізу" для України до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції за участю президента України Петра Порошенка та президента Європейської Ради Дональда Туска в рамках 18-го саміту Україна-ЄС.

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"Незважаючи на низку розбіжностей та труднощів, які ми мали між країнами-членами та Європейським парламентом, я вважаю, це важливо, що ми можемо надати візову лібералізацію Україні до кінця року", - наголосив Юнкер.

Як пише Європейська правда, Юнкер наголосив, що "подальші затримки неприпустимі".

"Необхідно надати візову лібералізацію для України до кінця року", - заявив він.

Разом з тим, за даними джерел, на закритих переговорах Юнкер так само був радикальним у висловлюваннях, поясняючи, що ЄС втрачає довіру через свою політику щодо безвізу. "Не може бути жодних виправдань, не може бути жодних затримок", - переказують слова Юнкера учасники зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

17 листопада Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на міжінституційні переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Остаточне рішення має бути затверджене Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів.

Раніше президент Петро Порошенко висловлював сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада.

Водночас у ЄС заявили, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе після затвердження механізму його призупинення.