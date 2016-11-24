У Брюсселі завершились переговори Порошенка з керівництвом ЄС, саміт продовжився в розширеному форматі

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

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«Завершилися переговори 4-х президентів. Вони продовжилися у ширшому форматі саміту за участю українських міністрів і єврокомісарів», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в рамках робочого візиту до інституцій Європейського Союзу президент Порошенко бере участь у 18-му саміті Україна-ЄС, який відбувається в Брюсселі.

В порядку денному саміту обговорення процесу реформ в Україні, зокрема політичних та економічних реформ, в тому числі за підтримки Євросоюзу.