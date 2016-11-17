"Безвіз" для України вступить в силу водночас із механізмом тимчасового призупинення – посли ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, поширеному за результатами засідання COREPER.

Як зазначається у повідомленні, це є важливим наступним етапом процесу ухвалення рішення Євросоюзу щодо безвізового режиму для України.

Читайте такожРада закликала Євросоюз запровадити безвізовий режим з Україною

Так, мають розпочатися тристоронні міжінституційні переговори за участю представників Європарламенту (доповідач з цього питання Марія Габріель), Ради ЄС, яка буде представлена головуючою у ЄС країною, і Єврокомісії.

Початок переговорів залежить від того, як швидко буде ухвалено рішення щодо механізму тимчасового припинення, обговорення щодо якого ще триває.

Після того, як ситуація навколо механізму тимчасового припинення буде вирішена, остаточне рішення щодо надання Україні безвізового режиму має бути ухвалено на пленарному засіданні Європейського парламенту та на засіданні Ради Євросоюзу.

Таким чином, Україна отримає "безвіз" одночасно з Грузією, щодо якої таке рішення вже було схвалене раніше.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада ЄС на рівні послів ухвалив позицію на міжінституційні переговори щодо безвізу для України. Остаточне рішення ще повинні ухвалити Європарламент та Рада ЄС.

Нагадаємо, питання щодо скасування віз на в'їзд до Євросоюзу для громадян України не внесено до порядку денного майбутньої сесії Європарламенту, яка відбудеться в Страсбурзі 21-24 листопада.

Так, в опублікованому на сайті Європарламенту порядку денному майбутньої сесії не згадується питання лібералізації візового режиму ані для України, ні для Грузії.

Також не згадується і розгляд так званого механізму припинення безвізового режиму, затвердження якого називають головною перешкодою візової лібералізації з Україною і Грузією.

В Україні розраховують, що рішення про безвізовий режим буде прийнято незалежно від того, коли в ЄС ухвалять механізм можливого призупинення візових режимів з третіми країнами.