Допит Януковича: пряма відеотрансляція

Окрім колишнього глави держави суд допитає колишнього командувача Внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка.

Обидва під час відеозв'язку перебуватимуть у Ростовському обласному суді в Росії.

Віктор Янукович та Станіслав Шуляк є свідками у справі п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивствах активістів Майдану у лютому 2014 року.

Водночас і Віктор Янукович, і Станіслав Шуляк оголошені в розшук в Україні за іншими справами.

Прокурор у справі екс-«беркутівців» Олексій Донськой не виключив виникнення технічних проблем з відеозв'язком під час допиту Януковича. У свою чергу адвокат екс-президента Віталій Сердюк підтвердив участь Януковича у допиті в режимі відеозв'язку і закликав забезпечити надійний відеозв'язок між Святошинським райсудом Києва і Ростовським обласним судом для допиту екс-президента.

Також повідомлялося, що Янукович планує провести у п'ятницю прес-конференцію у Ростові після відеодопиту в українському суді.

Захід відбудеться в одному з виставкових центрів Ростова-на Дону, збір журналістів оголосили на 17:00 за Києвом.