Десятки людей блокують виїзд екс-"беркутівців" із Лук’янівського СІЗО

У Києві декілька десятків людей блокують виїзд екс-«беркутівців» із Лук’янівського СІЗО до Святошинського суду, де має відбутись допит колишнього президента Віктора Януковича у режимі відео конференції, передає «112.ua».

Учасники акції заявляють, що хвилюються, що Янукович може сказати, що екс-«беркутівці», яких підозрюють у вбивствах на Майдані, не винні.

Читайте такожУ Святошинському райсуді аншлаг: понад 100 журналістів зібралися на допит Януковича (фото)«Відповідно саме поняття складу злочину може нівелюватися, і їх можуть випустити. Загубиться серйозний ланцюжок, який може вивести до тих, хто віддавав накази до розстріл мирних зібрань громадян. Наша мета тут не допустити цього", – сказав учасник акції протесту Володимир Загазей.

Нагадаємо, сьогодні має відбутись у Святошинському суді засідання у справі вбивства людей під час Євромайдану, під час якого заплановано допит екс-президента України Віктора Януковича як свідка у режимі відеоконференцзв'язку.

Крім колишнього глави держави, суд допитає екс-командувача Внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка. Обидва під час відеозв'язку перебуватимуть у Ростовському обласному суді в Росії.