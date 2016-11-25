Перший виступ Януковича на суді: екс-президент заговорив українською
Колишній президент України Віктор Янукович у ході свого першого виступу на суді у справі екс-"беркутівців" говорив українською мовою.
"Дякую за можливість висловити свою точку зору. Перш за все, це моя власна ініціатива виступити свідком у цій справі. Це моє власне рішення. Тому я зацікавлений, щоб була встановлена істина в цій справі та злочинці були покарані. Я безумовно добре розумію, що затягування мого допиту це рішення навмисне. Це рішення тих людей, які не хочуть встановити істину", - сказав він на засіданні.
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Янукович також звернувся до судді із проханням, провести сьогодні це засідання.
"Нас попереджували, що готується провокації. І тому суд має врахувати, що це порушення закону, і ті, хто чинять ці перешкоди, мають бути покарані", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, суд вирішив взяти перерву у засіданні на 20 хвилин через відсутність обвинувачених.
Нагадаємо, у Києві декілька десятків людей блокують виїзд екс-«беркутівців» із Лук’янівського СІЗО до Святошинського суду, де має відбутись допит Януковича.