Народ свій вибір зробив: Трамп вважає спроби перерахунку голосів "шахрайством"

Обраний президент СШАДональд Трамп вважає «шахрайством» спроби перерахунку голосів виборців, передає Reuters з посиланням на заяву Трампа.

Згідно із заявою, Трамп також вимагає визнати результати виборів, адже Гілларі Клінтон визнала свою поразку.

"Перерахунок — це просто спосіб (кандидата в президенти від "Зелених") Джилл Стайн, яка отримала менше 1% голосів в цілому і навіть не балотувалася у багатьох штатах, наповнити кишені грошима, більшість з яких вона навіть не витратить на свій абсурдний перерахунок", — підкреслив новообраний президент США.

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Він також додав, що всі три штату були виграні з великою перевагою в голосах виборців, особливо в Пенсільванії, де перевага Трампа склало понад 70 тис. голосів.

"Це шахрайство Партії зелених щодо виборів, в яких вже визнали поразку, і результати цих виборів слід поважати, а не кидати їм виклик і перешкоджати, чим саме і займається Джилл Стайн", — сказав Трамп.

Нагадаємо, колишній кандидат в президенти США від партії зелених Джилл Стайн подала петицію з вимогою переглянути підсумки виборів в штаті Вісконсін. Виборча комісія Вісконсіна в своєму Twitter повідомила, що вона отримала петицію. Стайн у своєму акаунті в Twitter розповіла, що перерахунок голосів у Вісконсині почнеться наступного тижня.

Стайн також пообіцяла подати петицію з вимогою перегляду голосів у штатах Мічиган і Пенсільванія. Крайній термін подачі заявки в Мічигані - 30 листопада, в Пенсільванії - 28 листопада.

CNN відзначає, що навіть якщо екс-кандидат від Партії зелених доб'ється перерахунку голосів у цих трьох штатах, невідомо, чи вистачить їх кількості на перегляд результату виборів. Трамп випереджає Клінтон на 60 тис. голосів виборців в Пенсільванії, передає телеканал.

За підсумками всенародного голосування, які постійно оновлюються, розрив між колишнім кандидатом у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон та її суперником від Республіканської партії Дональдом Трампом, який за результатами голосування колегії виборників здобув перемогу на президентських виборах, вже перейшов поріг у 2 млн голосів виборців на користь кандидата від демократів.