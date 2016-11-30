Закон про вибори на Донбасі не розв'яже існуючий конфлікт - Айвазовська

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час дискусії на тему: «Врегулювання конфлікту на Донбасі: моделі і ціна» .

На переконання Айвазовської, експерти й аналітичні центри мають дуже активно працювати з політичними партіями та парламентом.

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"Тому що всі знають, де проблема, хто винен, але що робити, сказати не може ніхто", - зауважила вона.

"Прийняття будь-якої постанови Верховної Ради або навіть окремого закону не розв'язує ситуацію з конфліктом на території окремих районів Донецької і Луганської області, тому що це є лише документ, і в той же час конфлікт є дійсно багаторівневим", - підкреслила Айвазовська.

За її словами, світовий досвід показує, що чим довше триває конфлікт, тим більше часу потрібно на його мирне врегулювання, на прийняття тієї чи іншої моделі щодо врегулювання цього конфлікту, а також на імплементацію цієї моделі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що робота над законами щодо проведення місцевих виборів і особливого статусу Донбасу проходить дуже складно.

Після цього міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що мета зустрічі лідерів країн «нормандського формату» в Берліні 19 жовтня полягатиме у спробі домогтися від України просування «статусу Донбасу» й закону про вибори на його окупованій частині.

За підсумками зустрічі у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання «особливого статусу» Донбасу має бути включено у «дорожню карту» виконання Мінських угод.

29 листопада у Мінську за підсумками зустрічі голів МЗС країн "нормандської четвірки" міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дискусія про «дорожню карту» була короткою, бо російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. Він наголосив, що згоди на виведення російських військ з окупованої території Донбасу немає, Україна наполягає на введенні озброєної поліцейської місії.