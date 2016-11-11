МЗС РФ не хоче виведення російських військ з Придністров'я через український "зелений коридор", шукає "відмазки"

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін, передає ТАСС.

"Це провокаційна витівка, українська сторона не правомочна приймати такі рішення", - переконаний пособник Лаврова.

Також Карасін вважає, що російські військові перебувають у невизнаному Придністров'ї на підставі невідомо яких міжнародних домовленостей.

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6 листопада низка молдавських ЗМІ повідомила про те, що Україна готова надати "зелений коридор" для виведення російського контингенту і озброєння з населеного пункту Кобань, розташованого на території невизнаного Придністров'я.

Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що Україна підтримує прагнення молдавського народу щодо виведення з території країни російської військової бази.