У Мінську обговорили неприйнятну для України "формулу Штайнмаєра"

Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі «112 Україна».

"Серед політичних питань дискусія зосереджувалася на обговоренні так званої формули Штайнмаєра", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська заявила, що представники Росії в ТКГ намагаються схилити політичну підгрупу до затвердження так званої «формули Штайнмаєра», що неприйнятно для України.

27 січня 2016 року представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" тимчасово окупованим Росією територіям на Донбасі на постійній основі за "формулою Штайнмаєра".

Крім того, на його переконання, поправки до закону про особливий статус Донбасу мають бути узгоджені в Тристоронній контактній групі. При цьому повноваження обраної на майбутніх виборах на Донбасі влади не мають бути припинені в 2017 році.

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У свою чергу на запит УНІАН у відділі преси Посольства ФРН в Україні, коментуючи заяву Гризлова щодо "формули Штайнмаєра", повідомили, що пропозиція глави МЗС ФРН стосувалася запровадження особливого порядку самоврядування в Україні разом із проведенням місцевих виборів. У Посольстві ФРН не заперечували, що Штайнмаєр пропонував у рамках Мінського процесу план із проведення місцевих виборів на Донбасі. У посольстві не підтвердили, що йшлося про надання "особливого статусу" Донбасу на постійній основі, а повноваження органів місцевої влади, обраних на ймовірних виборах, не мають бути припинені в 2017 році.

"Пропозиція стосується черговості проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу і запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в цих районах. Пропонувалося, щоб закон про введення особливого порядку місцевого самоврядування в Україні тимчасово вводився разом із проведенням місцевих виборів. Остаточне і тривале застосування цього закону відбулося б тоді, коли буде підтверджено позитивний хід виборів, і всі решта складові процесу Мінських домовленостей й надалі розвиватимуться позитивно", - відзначили в посольстві.