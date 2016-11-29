Згоди про виведення російських військ і найманців з Донбасу немає - Клімкін про результати зустрічі в Мінську

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що згоди про виведення російських військ з окупованої території Донбасу немає, Україна наполягає на запровадженні поліцейської озброєної місії. Про це він заявив на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

"Немає згоди з усіх принципових питань. І це, напевно, буде правильно. Немає згоди щодо питання контролю і ефективного моніторингу з боку ОБСЄ неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Немає згоди щодо ефективного доступу ОБСЄ до всього Донбасу. Немає згоди щодо виведення і російських військ, і російських найманців, зброї... і бажання це робити безпосередньо зараз", - підкреслив Клімкін.

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Клімкін також заявив, що під час зустрічі фактично не було обговорено питання безпеки на виборах на Донбасі.

"Ми фактично не торкнулися питання як забезпечити, власне, безпеку виборів. Зараз там немає ніякої безпекової ситуації навіть мінімальної. І нам потрібен вплив міжнародного співтовариства, і зокрема, безпекова місія, озброєна поліцейська місія ОБСЄ. Ми фактично не торкнулись питання, як ми бачимо те, яким чином вибори мають відповідати стандартам ОБСЄ. Тобто, всі ключові питання, і ми по них, на жаль, занадто коротко пройшлися. (Питання - ред.) у нас залишаються дискусійними", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбувалася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ. На ній обговорювалися питання безпеки та гуманітарні питання.