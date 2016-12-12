"Батьківщина" обговорить питання можливого виключення Савченко з фракції - Тимошенко

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Савченко може планувати своє життя і свою політичну діяльність так, як вважає за потрібне. У неї з партією "Батьківщина" нічого спільного немає. Сьогодні ми вирішили, що збираємо фракцію буквально в перший день парламентського сесійного тижня. Ми прийняли рішення зібрати фракцію, запросити Надію Савченко і з нею обговорити всі ці речі та прийняти рішення", - зазначила вона.

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Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.