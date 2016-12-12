У СБУ прокоментували таємну поїздку Савченко до Мінська для ймовірної зустрічі із Захарченком і Плотницьким

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефір телеканалу «112 Україна».

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«СБУ не була попереджена Надією Савченко про цю поїздку… Ми збираємо інформацію, пов'язану не тільки з поїздкою Надії Савченко в Білорусь, але й з поїздками інших політиків в інші країни. Все, що пов'язано з темою звільнення заручників, для нас дуже актуально. Ми цю інформацію будемо перевіряти і з'ясовувати подробиці, в тому числі і з Надією Савченко», - сказав він.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.