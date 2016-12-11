ЗМІ: Савченко таємно зустрілася в Мінську з ватажками "ДНР" і "ЛНР"

Як пише ЛІГА.net з посиланням на неназвані джерела, зустріч у Мінську організувала Федеральна служба безпеки Росії за сприяння посольства РФ в Білорусі.

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За даними одного з джерел видання, зустріч Савченко з ватажками терористів в присутності представників ФСБ була присвячена організації тиску на українську владу, щоб та погодилася на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

11 грудня в Києві Савченко брала участь у конференції, присвяченій полоненим у Донбасі. Вона відмовилася відповідати на прямі питання про зустрічі в Мінську.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Савченко заявила про плани розвивати самостійну політичну кар'єру.