У Марін Ле Пен відреагували на можливу заборону в’їзду до України

Як повідомляє Reuters, у Ле Пен заявили, що вона «не має ні найменшого наміру відвідати Україну».

"Марін Ле Пен не має жодного наміру їхати туди (в Україну), у будь-якому випадку. Це питання буде вирішуватися по дипломатичних каналах, коли вона стане президентом (Французької) Республіки", – повідомив представник Ле Пен електронною поштою у відповідь на запит Reuters.

Як повідомляв УНІАН, лідер французької праворадикальної партії «Народний фронт» Марін Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

«Я абсолютно не вважаю, що була незаконною анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.

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У свою чергу МЗС України висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з можливих кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Криму та Севастополя.

Після цього у Службі безпеки України не виключили введення заборони Ле Пен на в'їзд до України через її заяву щодо Криму.

«Якщо мова йшла б про офіційного діяча, був би виклик посла, нота протесту. Що стосується СБУ, ми залишаємо право діяти відповідно до тих висновків, яких дійдемо. Це може бути і заборона в'їзду на територію нашої держави цій особі, інші обмеження, які можуть стосуватися іноземців», - зазначав керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

Згодом в СБУ заявили, що направили в МЗС лист для погодження заборони на в’їзд до України Марін Ле Пен.