У МЗС прокоментували скандальну заяву кандидата у президенти Франції Ле Пен щодо Криму

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України.

"МЗС України висловлює обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - наголошується в заяві.

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В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що ці дії держави-агресора були рішуче засуджені усіма цивілізованими країнами світу, що підтверджується Резолюціями Генеральної асамблеї ООН 2014 та 2016 років, а також численними рішеннями та документами ЄС, НАТО, Ради Європи.

"У відповідь на злочинні дії Кремля Франція, разом з іншими партнерами по «Великій сімці» та ЄС, запровадила проти Росії санкції, скасування яких можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу", - підкреслили в МЗС.

Відзначається, що, роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права.

"У цьому зв’язку нагадуємо, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну", - заявили в МЗС.

Водночас дипломати повідомили, що в Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку такій безвідповідальній риториці однієї з претенденток на найвищу посаду Франції.

"Впевнені, що Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу та учасник Будапештського меморандуму 1994 року, і надалі залишатиметься важливим партнером України і сприятиме у боротьбі проти російської агресії", - підсумували в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

«Я абсолютно не вважаю, що була незаконною анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.

Після цього у Службі безпеки України не виключили встановлення Ле Пен заборони на в'їзд в Україну через її заяву щодо Криму.

«Якщо мова йшла б про офіційного діяча, був би виклик посла, нота протесту. Що стосується СБУ, ми залишаємо право діяти відповідно до тих висновків, яких дійдемо. Це може бути і заборона в'їзду на територію нашої держави цій особі, інші обмеження, які можуть стосуватися іноземців», - сказав керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.