Кандидат у президенти Франції про Крим: я не вважаю незаконною анексію

15:17, 03 січня 2017
Політика
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Марін Ле Пен, кандидат у президенти Франції, заявила, що анексія Криму Росією "не є незаконною".

Марін Ле Пен / REUTERS

Цю заяву скандальний політик зробила в інтерв'ю телеканалу BFMTV, передає Le Figaro.

"Я абсолютно не вважаю, що там була незаконна анексія: був референдум, народ Криму висловив бажання приєднатися до Росії", - переконана Ле Пен.

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Також вона заговорила про необхідність встановлення "стратегічних відносин" між Францією та РФ у контексті боротьби проти терористів "Ісламської держави".

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.

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Теги: #Крим#анексія