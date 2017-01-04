Заборона в'їзду Ле Пен після скандальної заяви про Крим: в СБУ озвучили нові подробиці

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

«Ми направили лист до МЗС 3 січня для погодження нашої позиції щодо заборони в’їзду на територію України для пані Ле Пен. Це штатна процедура, особливо коли мова йде про політиків іноземної держави. Тобто, зовнішньополітичні аспекти - ми їх обов’язково враховуємо. Ми завжди поважаємо позицію наших колег з МЗС», - заявив він.

«Я думаю, що, можливо, навіть сьогодні вже буде позитивна відповідь, і наша ініціатива буде підтримана», - додав Ткачук.

Читайте такожСБУ відреагувала на скандальну заяву кандидата у президенти Франції щодо Криму

За його словами, висловлювання Ле Пен про Крим повинні мати наслідки, проте, зазначив він, цей політик не є представником офіційної влади Франції.

Як повідомляв УНІАН, Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

"Я абсолютно не вважаю, що була незаконною анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії", - сказала вона.

Після цього у Службі безпеки України не виключили встановлення Ле Пен заборони на в'їзд в Україну через її заяву щодо Криму.