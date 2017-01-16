Порошенко таки проігнорує український сніданок Пінчука у Давосі

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

«Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі в сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде», – заявив він.

Нагадаємо, таке рішення прийнято після публікації в газеті The Wall Street Journal статті Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Пінчук щорічно під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, у ході якого обговорюються тенденції розвитку України.

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Як повідомляв УНІАН, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд цього року не братимуть участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Крім того, участі в роботі форуму не братиме прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Разом із тим, у цьому році форум уперше відвідає глава Китайської Народної Республіки, генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін.

Загалом у Давосі очікують понад 50 глав держав та урядів, а також керівників провідних міжнародних корпорацій.