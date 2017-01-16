Україна буде представлена на форумі в Давосі неофіційно

Про це повідомив голова наглядової ради Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій Андрій Колодюк в ефірі Громадського.

«Крім офіційної програми є багато певних заходів, багато країн їх проводять. І цього року, наша Асоціація і Україна в перший раз в історії світового економічного форуму проводять два таких заходи для тих людей, які приїдуть зі всього світу брати участь у цьому форумі, для того щоб дізнатися, що є Україна», — сказав Колодюк.

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Він наголосив, що є пропозиції щодо технологічної співпраці, щодо інвестицій, у тому числі венчурних. А також зазначив, що четверта індустріальна революція пов'язана з венчурними інвестиціями і людським капіталом.

«Ми можемо запропонувати світові свої можливості з точки зору відкриття центрів розробок в Україні. Понад 100 міжнародних компаній їх мають в Україні. Є також українські компанії, які працюють у світі. Ця задача для того, щоб в Україну інвестували. Для цього ми робимо два заходи — 16 і 19 січня для світових лідерів всього світу» — сказав він.