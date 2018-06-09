Судновласник «Фаїни»: Якби не Карпачова і американська пані, моряки були б дома

Після серії дзвінків до УНІАН від посередника, як він сам себе назвав, у переговорах з піратами, які захопили судно «Фаїна» (дивіться "Сомалійські пірати вийшли на зв’язок з УНІАН" і "Сомалійські пірати просять Україну долучитися до переговорів"), нам подзвонив представник судновласника, який працює в компанії WATERLUX AG.

Назвався капітаном Павлом Володимировичем Драгаєвим. Він повідомив, що його компанія готова надати коментар про все, що відбувається навколо переговорів про звільнення українських моряків. Сам капітан був небагатослівний, але вислав прес-реліз (дивіться нижче).

Він також відповів на кілька наших запитань.

За версією судновласника, що все-таки відбувається з українськими моряками? Інформація поширюється на користь піратів для того, щоб посилити громадську думку... Ми буквально кілька днів тому мали безпосередній контакт з бортом, розмовляли з людьми, і там все було гаразд, чим ми були вкрай здивовані...

Здивовані, що у людей все гаразд? Ні, здивовані інформацією, що у людей немає провізії, немає води. І вода, і провізія на борт постачаються.

У чому тоді інтерес піратів, коли вони говорять, що люди голодують, – нагнітати обстановку?

Я так розумію, що ота мадам (дивіться текст прес-релізу. – Авт.) має свій фінансовий інтерес, зокрема у відкаті частини викупу. Більше того, у цієї пані є свої інтереси на території самого Сомалі. Створюється таке враження, що молодиця просто хоче заробити грошей. Вона там хоче виходити на рівень уряду України, просити якісь гроші.

Які гроші, у якого уряду вона збирається просити?!

Представники парламентаріїв кажуть, що на державному рівні в Україні не турбуються про долю моряків, всім вони байдужі, всі на них наплювали.

Наплювали не всі. Основними питаннями займається судновласник. У нас це все в незавершеній стадії. Щойно стадія самого викупу судна буде завершена, і судно буде відпущене, тоді ми надамо повну інформацію, хто працював над цією проблемою і якою мірою в цьому брали участь ті чи інші особи.

Усе мало бути нормально. Інформація (про перебіг переговорів. – Авт.) не для загального користування. Тут і так не знаєш, як спрацювати, щоб не було зайвих розмов. Пані Карпачова кудись там втручалася – дякувати Богові, позбавилися її. Тепер інша проблема...

Чи правда, що українська сторона веде переговори через британського адвоката?

Я не знаю, з ким там вони ведуть переговори. У нас в переговорах безпосередньо беруть участь представники судновласницької компанії. Звісно, є люди, які допомагають їм у цьому.

За вашими прогнозами, якщо посередники, що заважають переговорам, заберуться, скільки знадобиться часу для звільнення українців? Якби вони не з`явилися (Ніна Карпачова і американська леді. – Авт.), то судно протягом тижня пішло б у порт призначення. Спочатку одна людина з`явилася, все зіпсувала. Тепер інша. Усе було вже на стадії завершення. А тепер усе в підвішеному стані.

Якщо зараз все вщухне, то я сподіваюся, протягом тижня все закінчиться. Дай Боже, щоб вщухло. Тому що представникам піратів обіцяють манну небесну, все на них посиплеться – тільки підставляйте кишені. А треба реально дивитися на речі.

Олександр Харченко, Володимир Ільченко