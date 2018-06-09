Сомалійські пірати просять Україну долучитися до переговорів

18 грудня о 12.45 представник сомалійських піратів зателефонував в УНІАН знову. (Про що ми говорили з ним раніше – читайте тут ). Цього разу ми попросили провести розмову від УНІАН Крістіана Беккера, громадянина ПАР, який шість років прожив у Сомалі, добре знає особливості цієї країни, знайомий з мовою місцевого населення. Ось виклад нашої розмови.

Назвіть, будь ласка, ваше ім’я...

Прошу, не питайте моє ім’я. Не питайте також про членів переговорної команди чи про моє місцеперебування, я можу лише сказати, що знаходжуся біля Найробі (схоже, наш співрозмовник рухався, бо зв’язок був нестійкий. – Авт .). Я представляю групу, яка називається “Сомалі органік солюшн”. Вона постачає продукти харчування та все необхідне команді “Фаїни”. Можете називати мене містер Ай, якщо хочете.

Будь ласка, не ставйте ніяких політичних, релігійних запитань і не намагайтеся дізнатися, де я точно перебуваю. (Сомалі – мусульманська країна. – Авт .). Можете ставити запитання про самі переговори чи про стан, у якому перебуває команда.

Мені важко розмовляти по телефону, бо дуже вітряно і поганий сигнал.

Скільки людей задіяно в переговорах?

Яких переговорах? Весь переговорний процес веде моя команда, я очолюю переговорну групу. Я посередник у переговорах з адвокатами, мас-медіа, державними органами.

Ви підтримуєте контакт з українською командою?

Так. Хочу, щоб ви знали, що команда вільна у своєму пересуванні. Вони можуть ходити по судну, і кожен здоровий. Проблема та, що корабель не має пального...

Ваша мета дзвінка в УНІАН є...

Я хочу, щоб Україна знала, що тут діється. Найбільше занепокоєння викликає те, що Україна була дуже мало представлена протягом усіх трьох місяців переговорного процесу. Мета переговорної команди – допомогти українцям дістатися додому ще до Різдва. Я хотів би, щоб усі були звільнені до Різдва.

Мені не подобається, як мас-медіа висвітлюють цю ситуацію.

Жоден українець не був залучений у переговорний процес. Тут нема жодного українця на місці – ні переговорника, ні представника преси.

Я хочу, щоб українці знали, що тут діється, і були залучені в цей процес.

Оскільки переговори не завершилися за три місяці, я хочу аби преса взяла в цьому активнішу участь.

Тож ваша головна мета дзвінка в УНІАН – висловити своє занепокоєння?

Так. Ми вели переговори три місяці, але проблема досі не розв’язана. Ми хочемо включити мас-медіа в розв’язання цієї проблеми.

Українці не знають, що діється на борту. Команда не має жодних контактів з кимось за межами судна.

Ми мали справу лише з одним британським адвокатом, що виступав на стороні України. Але ми хотіли б виключити з процесу британського адвоката. Ми хочемо мати справу з українцями напряму, а не через британського адвоката, чий інтерес один – гроші.

А як щодо плати піратам? Що вам відомо про це?

Ми говорили спочатку про 30 мільйонів, потів 20, спустились до трьох. Але моє головне занепокоєння не гроші. Моє головне занепокоєння – як допомогти людям, як допомогти українцям. Ми хотіли б отримати рішення до п’ятниці.

Як нам переконатися, що ви той, за кого себе видаєте?

Можете послати свого кореспондента до Сомалі, я беруся доставити його на судно й гарантувати його безпеку.

Якби ми прийняли це запрошення, як краще летіти – через Ефіопію чи Кенію?

Якщо ви вирішите когось прислати, ми обговоримо деталі – як краще летіти.

Ми говоримо не про гроші, а хочемо допомогти вашим хлопцям повернутися додому. “Сомалі органік солюшн” бажає покласти край цій ситуації і допомогти кожному, хто в неї потрапив.

Я не розумію, чому українці не беруть у цьому участь.

Пришліть вашого представника з УНІАН, і я супроводжуватиму його.

Ми обгоримо таку можливість...

Хто опікуватиметься моряками, коли їх відпустять? Звідки вони отримають допомогу, якщо вони не мають жодної підтримки з України?

Я контактував з Ніною (Карпачовою? – Авт.). Вона також не розуміє, чому Україна не залучена в цей процес.

Чи розмовляєте ви сомалійською мовою?

Я від змішаного шлюбу – європейсько-сомалійського. Тому мене обрали як переговорника...

Чому Україна ховається? Де Україна в переговорах? Чому Україна не задіяна в переговорах безпосередньо? Ми хочемо вести переговори з українською командою, а не з британським адвокатом.

Дякую, пане Ай, за вашу відвертість.

Дякую вам, що вислухали. Я зателефоную вам знову за кілька годин.

Крістіан Беккер, Володимир Ільченко, Оксана Романюк