Генпрокуратура викликає Януковича 27 січня на допит у справі про держзраду

Відповідний текст повістки розміщено на офіційному сайті Генпрокуратури.

"Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 року народження, адреса для листування: Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, вул. Єрьоменко, 81, корпус «В», відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 КПК України викликається 27 січня 2017 року о 15:00 до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 (тел. +38044-200-58-01)", - зазначається у документі.

Як йдеться далі, метою виклику є вручення повідомлення про зміну підозри та допит Януковича як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000001594 від 14.06.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України проводити заочне слідство у справі екс-президента Віктора Януковича про державну зраду.

28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти п’яти колишніх «беркутівців».

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.