Справа про держзраду Януковича: суд відмовився проводити виїзне засідання у РФ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу на заявлене стороною захисту Януковича клопотання винесла слідчий суддя Христина Тарасюк.

У своєму клопотанні захисники наголошували, що Європейський суд з прав людини практикує проведення виїзних засідань для отримання пояснень підозрюваної особи, яка має право надати їх суду.

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Заслухавши думки сторін, суд відмовив захисникам Януковича у задоволенні цього клопотання, пояснивши, що підозрювана особа дійсно має право дати суду пояснення, але це не є її обов’язком.

Крім того, даний судовий процес не передбачає виїзних засідань.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 р. генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти 5 колишніх «беркутівців».

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.