Отака от ”петрушка”...

Бабин Яр вважають символом масового убивства у всьому світі.

Тільки за перші два дні (29-30 вересня 1941 року) кількість розстріляних євреїв у Бабиному Яру сягнула майже 34 тисячі чоловік.

Точну кількість всіх загиблих у Бабиному Яру не встановлено і досі.

Всього, на думку істориків, у Бабиному Яру загинуло більше 100 тисяч чоловік, серед яких дослідники Голокосту називають не менше 50 тисяч євреїв... Останньо з`явилися дані, що перевищують ці страшні цифри удвічі.

Сьогодні київська влада вручала державні подяки праведникам, які підлітками врятували земляків- євреїв. Людей, чиї імена викарбувані на стіні пам’яті в Єрусалимі, сьогодні годували картопляним пюре з котлетами і пригощали ста грамами у столичній мерії.

Любов П’яних у 1941 мешкала у Голосіївському районі, поблизу нинішньої Московської площі:

- Мені було тоді 17 років, я опікувалась єврейським хлопчиком, батько якого був у полоні, а матір розстріляли. Наша сім’я забрала його, коли почалися репресії німців проти євреїв. Я його виростила, він вивчився, працював вже після війни. Помер від астми, коли йому було вже за сорок.

Розстрілів Любов Тимофіївна не бачила – це було далеко від її помешкання. Але тоді, каже, усі наперед розуміли, що саме так станеться. Коли люди йшли до Бабиного Яру, їм казали: " Вас розстрілюватимуть". Та вони не вірили, казали: " Нас вивезуть, ми будемо працювати. Німці - гуманний народ, навіщо їм нас розстрілювати?" Це робилося обманом. В оголошеннях ішлося, що треба взяти теплі й цінні речі та пайок. Вибрались із яру небагато людей - лише ті, хто був легко поранений. До сім’ї сусідів після розстрілів прийшов лікар-єврей, що лишився живим. Вони переховували його аж до звільнення Києва від німців.

Євген Тонкий жив на Подолі й вийшло так, що сам допомагав знайомим єврейським хлопцям збиратися до страти.

- Це довга історія. Щойно німці зайшли у Київ, утворилося безвладдя. Три дні були погроми, розтягнули, що могли. А через тиждень вийшов наказ німецького коменданта Києва. Усюди були розклеєні оголошення приблизно такого змісту: “Усім жидам міста Києва з’явитися на вулицю Керосинну (це біля мотозаводу, що на Лук’янівці) з документами, теплими речами для відправлення у Палестину. За неявку – розстріл на місці”. Люди вірили цьому, спокійно збиралися.

Тоді на Подолі, на Житньому ринку наймали двуколки, вантажили свої речі для відправлення. Я був ще хлопчаком і допомагав своїм одноліткам з єврейських родин вантажити їх речі, які, думали, будуть перевантажувати на поїзд. Коли під’їхали до очеплення з поліцаїв – а там наші співвітчизники з тризубами на кокардах. Досі ці тризуби ненавиджу. До речі, розстрілювали євреїв також поліцаї-українці. Усіх євреїв туди пропускали, нас – ні. Тоді у паспортах стояла графа “національність”. Коли кільце замкнулося, люди почали розуміти, що це кінець. Але виходу звідти вже не було.

Мене хоч і не пустили, але я бачив, як складалися паспорти на одну купу, в іншу – скидали речі, одяг – їх усіх роздягали. Далі – до яру. Туди тягнулася дорога, з обох сторін якої стояли кулемети. Увечері стрілянина припинилася, але кільце з поліцаїв залишили. Найбільш спритні, що лишилися в живих, змогли через кущі пролізти назовні.

А рятував чотирнадцятилітній Женя тих, хто не відправився дорогою смерті. Разом із друзями він переховував знайомих у склепі на кладовищі.

- Ми носили їм їдло, цигарки. Але потім їх хтось здав - зрадників тоді вистачало. Люди, щоби заволодіти житлом, доповідали німецьким старостам, де живуть євреї. “А, юда? Капут!” – можна було почути від німців, коли ті дізнавалися, що десь вціліли євреї. Тут же і розстрілювали. Навіть не дозволяли їх ховати. Допомагали ми й тим євреям, які переховувалися після розстрілів. Пам’ятаю дядю Мішу й дядю Льову. Коли повернулася наша армія, вони стали її солдатами. Мені доводилося переховуватися й самому. Ночували з друзями де доводилося, адже й нас теж “закладали”. Отака от “петрушка”...

Записав Дмитро Стаховський