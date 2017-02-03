Єльченко розвінчав російський міф про "мирних шахтарів", які воюють на Донбасі

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розглядалася ситуація довкола Авдіївки.

Він розповів, що відповідно до отриманої інформації, за 15 хвилин до початку засідання Ради безпеки ООН (2 лютого о 22:00 за Києвом), бойовики відновили обстріли житлових районів Авдіївки, застосовуючи великокаліберну артилерію.

“Руйнування критичної інфраструктури, і у такий спосіб створення гуманітарної катастрофи, є терористичними тактиками, спрямованими, головним чином, проти цивільних. Ця тактика стирає міф російської пропаганди про так званих “мирних шахтарів”, які воюють проти влади за допомогою власних рушниць. Місцеві жителі ніколи би не зробили цього своїм сусідам, але ті, хто прийшли на українську землю як агресори - знищують українську державність, не вагаються руйнувати заводи, будівлі, лінії електропередач”, - наголосив Єльченко.

У цьому зв’язку він сказав, що ця тактика не є новою для російських сил.

Як повідомляв УНІАН, постпред України в ООН Володимир Єльченко під час засідання Радбезу ООН показав представнику Росії фото загиблого українського військового Андрія Кизила і сказав: "Подивіться в його очі, ви його вбили!".

Також Єльченко наголосив, що це не Порошенко постачає зброю терористам на Донбасі. "Російська зброя вбиває українців і російські найманці приїздять на схід України заробляти гроші на вбивствах", - заявив постпред України.