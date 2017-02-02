Єльченко у Радбезі ООН закликав представника РФ подивитися в очі загиблого біля Авдіївки військового

Про це заявив постпред України в ООН Володимир Єльченко під час засідання Радбезу ООН, передає ТСН.

Він наголосив, що в Авдіївці без води, електрики і опалення залишаються 16 тисяч осіб, у тому числі - 2 тисячі дітей при 18 градусів морозу.

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"Наші люди стоять перед своїми полеглими захисниками на колінах, а російські окупанти поховані в безіменних могилах", - сказав Єльченко.

Також Єльченко показав представнику Росії фото загиблого українського військового Андрія Кизила і сказав: "Подивіться в його очі, ви його вбили!".

Нагадаємо, УНІАН веде пряму трансляцію засідання Ради Безпеки ООН, яка розглядає ситуацію довкола Авдіївки.