Єльченко: Росія живе у паралельній реальності, яка створена пропагандою

Про це йшлося під час засідання Радбезу ООН, передає ТСН.

"Сьогодні - День бабака і російська сторона слово в слово повторює те, що було сказане на засідання контактної групи", - зауважив Єльченко.

Він зауважив, що РФ дозволяє собі "коктейль демагогії" та "фрівольні інтерпретації" того, що відбувається на сході України.

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"Не президент Порошенко постачає зброю терористам. Російська зброя вбиває українців і російські найманці приїздять на схід України заробляти гроші на вбивствах", - зауважив Єльченко.

Він додав, що затриманий під Авдіївкою бойовик-коригувальник вогню зізнався, що російські командири дали команду захопити місто до кінця минулого тижня, але цього не трапилося.

Єльченко зауважив, що просто зараз відбувається обстріл Авдіївки.

Також він не виключає провокації у Донецьку з метою дискредитації українських ЗСУ, наприклад, є інформація про евакуацію мирних жителів у місті.

"Ми очікували серйозного діалогу, але Росія живе у паралельній реальності, яка створена пропагандою. Ця паралельна реальність ще більш спотворюється, коли Чуркін говорить про Крим", - резюмував Єльченко і на правах головуючого закрив засідання у Радбезі ООН.