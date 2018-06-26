Кремлівські зірки Володимира Литвина

Свій перший закордонний візит у віднайденій спікерській якості Володимир Литвин здійснює до Москви. 28-29 грудня голова Верховної Ради на чолі делегації з представників всіх фракцій проводить переговори з політичним керівництвом Росії.

У часи спікерства у парламенті четвертого скликання Володимир Михайлович навіть Різдво зустрічав у Москві. Сьогодні він вчинив майже так само, продемонструвавши, що державні турботи для нього важливіші за передноворічний клопіт. Власне, збільшення можливостей парламентського голови впливати на вітчизняну політику після набуття чинності політреформи очевидне. Втім, справа в іншому – у спікера є реальний шанс спертися на підтримку Москви в майбутніх політичних сутичках. Ні для кого не секрет, президентська кампанія, яка стартує в нашій країні, вимагатиме від її майбутніх учасників максимальних зусиль. Можливо, саме тому Литвин вирішив зайти з козирів.

Їх у нього чимало – з головами палат Федеральних Зборів Борисом Гризловим і Сергієм Міроновим він знайомий давно, власне, як і з Володимиром Путіним. Роки перебування у статусі найближчої довіреної особи Леоніда Кучми і подальше чотирирічне спікерство дозволили Володимирові Литвину якщо не перейти на «ти», то гарантувати йому спілкування в Москві без перекладача. До того ж у чутливих для Кремля питаннях другої державної мови в Україні і вступу нашої країни до НАТО спікер Верховної Ради займає зважену позицію. Оперативно організований візит свідчить, що Володимира Михайловича в російській столиці чекають не лише для того, щоб голосно покартати за відсутність прогресу в справі підписання контракту про постачання газу до України. Хоча не виключено, що Литвину доведеться виступати в ролі громовідводу для спалахів кремлівського гніву.

Сьогодні інтереси Росії в Україні достатньо зрозумілі. Москві вдалося добитися помітного охолодження європейських країн по відношенню до Києва, і тепер залишається розіграти другий акт комбінації з неквапливого приручення України. Для цього, до речі, можна і ціною газу на деякий час пожертвувати. Приїзд Володимира Литвина виглядає своєчасним, наче під замовлення. Не секрет, що у нинішньої російської влади відносини з Віктором Ющенком не складаються, і позитивних тенденцій не видно. Віктор Андрійович викликає у Кремля стійке роздратування, яке навіть не намагаються приховувати. Спроби Юлії Тимошенко зачарувати кремлівських жителів розбилися об неготовність українського прем`єра тримати дане енергетичне слово. Та й загравання лідера БЮТ із Західною Європою не до смаку ревнивому до своїх протеже Кремлю. Віктор Янукович постійно розчаровує російських партнерів своєю нездатністю добиватися публічно заявлених цілей. Є і ще один нюанс: претензії Росії на статус наддержави не дозволяють їй робити ставку виключно на маргінальних політиків в Україні.

Литвин прибув до Москви з непоганим політичним багажем. Він став спікером парламенту і неформальним лідером парламентської більшості, яку неможливо назвати пропрезидентською. Його заяви про недоцільність імпічменту президента Ющенка не можуть приховати напруги у відносинах між Верховною Радою і президентським секретаріатом. Тому для російського керівництва сьогодні в будівлі під куполом на Грушевського кожна дрібниця може стати в пригоді. На тлі обкатаних закликів деполітизувати роботу законодавців Володимир Литвин здатний згладити і нейтралізувати як мовне, так і натівське питання, а мовчання в цьому напрямі, безумовно, порадує його російських візаві.

Є і ще один нюанс – на неформальному конкурсі політичної краси і інвестиційної привабливості акції Литвина незмінно високі завдяки непоганій підготовці і відомій гнучкості. І хай попадання в спікерське крісло не є чистою заслугою Володимира Михайловича, викорчувати його звідти буде непросто. У Москві, власне, можуть і не знати, що парламентська президія – невдалий плацдарм для старту президентської кампанії, зате здатні оцінити спритність і уміння шукати компроміси у виконанні голови Верховної Ради. Втім, навіть якщо російські політики будуть упевнені, що вони грають Литвином, той постарається використати їх підтримку задля реалізації власних інтересів. Принаймні, необхідний досвід у нього вже є.

Євген Магда