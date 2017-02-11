Клімкін обговорив затримання Жадана із білоруським міністром

18:55, 11 лютого 2017
Політика
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Очільники зовнішньополітичних відомств країн обговорили ситуацію по телефону.

Клімкін подзвонив до білоруського колеги через затримання Жадана / фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням у Мінську українського письменника Сергія Жадана.

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

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«Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати у Посольство України. Силовики запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі.

Сьогодні віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що МЗС України готує ноту протесту проти затримання Жадана.

У зв’язку із затриманням письменника до МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз’яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону.

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Теги: #Клімкін#затримання#Жадан