Клімкін обговорив затримання Жадана із білоруським міністром

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням у Мінську українського письменника Сергія Жадана.

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

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«Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана», - написав він.

Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 11, 2017

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати у Посольство України. Силовики запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі.

Сьогодні віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що МЗС України готує ноту протесту проти затримання Жадана.

У зв’язку із затриманням письменника до МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз’яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону.