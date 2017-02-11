Білоруського посла викликали в МЗС України через затримання Жадана

Посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола у зв’язку із затриманням у Мінську білоруськими компетентними органами українського письменника Сергія Жадана викликали до Міністерства закордонних справ України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України у зв’язку із затриманням українського письменника Сергія Жадана в Білорусі.

«Керівнику білоруської дипмісії висловлено глибоке занепокоєння ситуацією із затриманням та забороною в’їзду Жадана, звернено увагу на системність такий дій білоруських правоохоронців стосовно громадян України.

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Представник МЗС України зауважив, що роз’яснення білоруської сторони, отримані станом на сьогодні, "не задовольняють українську сторону".

Також повідомляється, що найближчим часом буде проведено телефонну розмову керівників зовнішньополітичних відомств України та Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати у Посольство України. Силовики запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі.

Сьогодні віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що МЗС України готує ноту протесту проти затримання Жадана.