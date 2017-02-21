Фірташ може уникнути ув'язнення, якщо "здасть" керівників Росії - Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко не виключає можливості уникнення українським бізнесменом Дмитром Фірташем ув’язнення в обмін на покази щодо вищого керівництва Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Геращенко зазначив, що «американську Феміду» неможливо підкупити.

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«З нею можливо лише домовитися. Якщо Фірташу запропонують здати його корупційні зв’язки в Російській Федерації – а ні для кого не секрет, що він мав великі домовленості з керівниками РФ щодо поставок газу, щодо інших економічних питань – то, я думаю, що американці запропонують Фірташу в обмін на покази щодо вищого керівництва Росії в залученні до корупційних схем можливість свободи», – сказав депутат.

В іншому ж випадку, вважає Геращенко, Фірташ «може отримати дуже великий термін у американській в’язниці – як це було раніше, наприклад, із Павлом Лазаренком, який отримав 14 років за відмивання «брудних» грошей».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд в Австрії задовольнив апеляцію США, які добиваються екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро. Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

В США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

У листопаді 2016 рокуАвстрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.