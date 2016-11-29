Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії

Як передає Deutsche Welle з посиланням на речницю прокуратури Відня, цей запит надійшов офіційними каналами до Австрії і вивчається прокуратурою Відня. Відповідно, рішення ухвалюватиметься після вивчення змісту запиту.

Видання зазначає, що згідно з процедурою, якщо прокуратура не виявить обставин, які суперечать видачі підозрюваного, справу буде передано до суду. У разі наявності позитивного рішення суду останнє слово - за австрійським міністерством юстиції.

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Раніше український олігарх Фірташ був оголошений у розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа.

За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

"Нам відомі повідомлення в іспанській пресі про нашого клієнта, пана Фірташа. Він категорично відкидає озвучені обвинувачення", - відповіли на запит DW австрійські адвокати українського олігарха.

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Речник Фірташа не повідомив, чи перебуває мільярдер досі у Відні. Після позитивного рішення суду торік українцеві повернули його закордонний паспорт і заставу у 125 млн євро. Фірташу лише треба час від часу відмічатися у правоохоронних органах. Варіантів сховатися від слідства в олігарха обмаль - йому закритий шлях до понад ста країн світу, з якими у США та Іспанії діють угоди про екстрадицію.

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово особисто заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серед країн, куди він міг би поїхати - Росія.

Наприкінці грудня або у січні у Відні очікується розгляд у другій судовій інстанції запиту щодо екстрадиції Фірташа в Сполучені Штати Америки. У першій інстанції віденський суд відхилив запит на екстрадицію, не виключивши політичної складової у справі. У США Фірташа звинувачують у масштабній корупції, йому загрожують десятки років тюремного ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Іспанія оголосила Фірташа в розшук. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей.