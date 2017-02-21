"Судний день": австрійський суд розглядає справу щодо екстрадиції Фірташа (відео)

Про це повідомляє ТСН.

США оскаржують відмову Австрії екстрадувати українського олігарха, якого підозрюють у хабарництві.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але відпустили під рекордну для Австрії заставу в 125 мільйонів євро.

Раніше Раніше український олігарх Фірташ був оголошений у розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії.

Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість.

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Після позитивного рішення суду українцеві повернули його закордонний паспорт і заставу у 125 млн євро. Фірташу лише треба час від часу відмічатися у правоохоронних органах. Варіантів сховатися від слідства в олігарха обмаль - йому закритий шлях до понад ста країн світу, з якими у США та Іспанії діють угоди про екстрадицію.

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово особисто заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серед країн, куди він міг би поїхати - Росія. Наприкінці грудня або у січні у Відні очікується розгляд у другій судовій інстанції запиту щодо екстрадиції Фірташа в Сполучені Штати Америки. У першій інстанції віденський суд відхилив запит на екстрадицію, не виключивши політичної складової у справі. У США Фірташа звинувачують у масштабній корупції, йому загрожують десятки років тюремного ув’язнення.