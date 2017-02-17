Порошенко у Мюнхені: "Путін глибоко і щиро ненавидить Україну"

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент Петро Порошенко.

Читайте такожПутін пустився берега: каже, що влада України готує диверсії та теракти в Росії

"Путін ненавидить Україну глибоко і щиро. Він заперечує унікальність української держави і народу. Він публічно проголошує, що Україна – частина Росії. Він не бачить місце України на політичній карті Європи і хоче прикрасити Україну в російські кольори. Але це було б помилкою думати, що апетити Росії обмежені тільки Україною", - заявив президент України.

Як відомо, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер висловився за приєднання Сполучених Штатів Америки до так званого "нормандского" формату переговорів щодо розв'язання збройного конфлікту на Сході України.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 17-го по 19 лютого в Мюнхені.