Щоб не допустити втечі: "Автомайдан" заблокував виїзди з території суду, де перебуває Насіров

Як передає кореспондент УНІАН, «автомайданівці» двома автомобілями перекрили виїзд з території суду.

Також активісти заявили, що за необхідності також заблокують виїзд з Вознесенського узвозу (де знаходиться суд) до Кудрявського узвозу, який сполучає територію суду з Львівською площею та з Подолом.

Раніше активісти «Автомайдану» заявили, що мають намір заблокувати виїзди біля Солом'янського райсуду Києва, щоб не допустити втечі Насирова.

За словами активістки Катерини Бутко, «Автомайданівці» збираються біля будівлі Солом'янського суду на Вознесенському узвозі, де зараз перебуває Насіров. Активісти руху мають намір заблокувати своїми автомобілями всі виїзди з території суду для того, щоб не допустити втечі Насірова після того, як закінчиться 72-годинний термін його затримання.

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Також вони сподіваються, що до цього часу суд все ж розгляне питання про обрання запобіжного заходу голові ДФС.

Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

Прес-секретар Солом’янського райсуду Києва Яна Квітченко заявила, що заяву адвокатів про відвід судді буде розглянуто у понеділок, 6 березня, оскільки сьогодні автоматизована система розподілу суддів не може працювати через відсутність на робочому місці суддів.

Разом з тим прокурор Роман Симків зазначив, що сторона обвинувачення продовжує очікувати на розгляд сьогодні питання про обрання Насірову запобіжного заходу.

Сьогодні о 23.52 спливає 72-годинний термін затримання Насірова, упродовж якого суд зобов’язаний визначити йому запобіжний захід.